Сердар Азмун: «Зенит» и в прошлом матче контролировал ход игры, но нам не повезло"

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 22-го тура Тинькофф-чемпионата России (7:1). Иранец оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

— Это мой первый хет-трик в России, я очень благодарен партнерам, — сказал Азмун в эфире «Матч премьер». — Мы и в прошлой игре контролировали ход матча, но нам тогда не повезло. В этот раз мы выполнили установку тренера.