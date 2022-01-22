«Локомотив» и «Яблонец» сыграли вничью в товарищеском матче

«Локомотив» сыграл вничью в товарищеском матче с чешским клубом «Яблонец». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе московской команды забил нападающий Ян Кухта.

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«Яблонец» — «Локомотив» — 1:1 (0:1)

Голы: Кухта, 32 (0:1). Сильны, 62 (1:1).

«Локомотив»: Худяков (Савин, 46), Едвай (Рыбус, 46), Ненахов (Живоглядов, 46), Мампаси (Пабло, 46), Баринов (Жемалетдинов, 46), Рыбчинский (Черный, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Петров (Борисенко, 46. Хлынов, 79), Бабкин (Бека Бека, 46), Керк (Камано, 46), Кухта (Изидор, 46).

Предупреждения: Керк, 19. Мампаси, 41. Рыбус, 80.

22 января.