Сердар Азмун: «Переход в «Байер» — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун поделился эмоциями от предстоящего перехода в «Байер».

Нападающий будет выступать за немецкую команду с сезона-2022/23. Контракт 27-летнего форварда с «Зенитом» истекает в июне. С «Байером» игрок заключил соглашение до июня 2027 года.

«Переход в «Байер» — шаг от лучшего клуба России к одной из лучших лиг Европы. — У «Байера» действительно отличный состав, я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет эта команда. Возможность играть в бундеслиге невероятно волнительна для меня. И я убежден, что своими футбольными качествами я укреплю команду», — цитирует иранца сайт «Байера».

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года и за этот период выиграл с командой шесть титулов. В текущем сезоне Азмун принял участие в 21 матче, отметившись десятью голами и пятью результативными передачами.