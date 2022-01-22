РПЛ опубликовала подборку лучших моментов Азмуна в чемпионате России

На официальном Youtube-канале Тинькофф РПЛ появилось видео с лучшими моментами игры форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Сегодня «Байер» объявил о переходе иранца в немецкий клуб. Контракт начнет действовать со следующего сезона.

27-летний нападающий перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В текущем сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает по окончании сезона.