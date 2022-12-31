Помазун поздравил болельщиков «Урала» с наступающим новым годом

Вратарь «Урала» Илья Помазун обратился через «СЭ» к болельщикам екатеринбургского клуба перед Новым годом.

«Хочу поблагодарить болельщиков «Урала» за то, что они так круто поддерживали нас на протяжении всего года. Будем ждать их в новом году. Обещаем, что не подведем их ожидания. Всем остальным болельщикам — смотрите футбол, любите футбол! А мы будем стараться радовать вас. Всех с наступающим!» — сказал Помазун «СЭ».