Представитель АБФФ Василевич — о Зиновиче: «Все идут ему навстречу в надежде на его перспективу»

Первый заместитель председателя Ассоциации белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич прокомментировал ситуацию с полузащитником махачкалинского «Динамо» Кириллом Зиновичем, которого призвали в армию.

«АБФФ и так для этого уже многое сделала. И я лично. И если бы он не просил помощи у десяти человек, то, может быть, все сложилось бы как нужно. А так... Надеюсь, вы понимаете, как в таких моментах реагируют сверху. Сейчас он может играть. Дальше пусть думает, я ему все рассказал. В общем игрок, который сыграл один матч за националку, до такой заботы пока не дотягивает. И только с надеждой на его перспективу сейчас все идут ему навстречу», — цитирует Василевича Odds.ru.

Ранее Зиновича призвали на срочную службу в белорусскую армию. По информации «СЭ», до конца сезона футболист будет находиться в стане «Динамо», после чего вернется в Белоруссию. Спортсмен уже принял присягу в начале мая. Президент клуба Шамиль Газизов отметил, что клуб может приостановить контракт с Зиновичем.

В этом сезоне на счету 22-летнего хавбека 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился одним голом.