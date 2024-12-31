Сенников: «В 2025 году жду, что в РПЛ появится новый чемпион»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что ждет от российского футбола в 2025 году.

«В 2025 году жду, что в РПЛ появится новый чемпион. Надеюсь, что будет конкуренция до последнего тура. Буду поддерживать «Локомотив» в борьбе за чемпионство. Хочется верить, что в следующем году российские клубы будут играть в еврокубках, и хотелось бы увидеть чемпионат мира и Европы с участием сборной России. Буду загадывать такое желание на Новый год», — сказал Сенников «РБ Спорт»

После 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», на второй строчке находится «Зенит», а на третьей — «Спартак».