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Агент Тюкавина: «2024 год получился фантастическим для Кости»

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Футбольный агент Алексей Сафонов оценил выступление нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в 2024 году.

22-летний нападающий был признан лучшим игроком сезона-2023/24 по версии РФС.

«2024 год получился фантастическим для Кости. Все получалось. Что важно, как в жизни, так и на поле. Очень рад его прогрессу в 2024-м. Скажу так: все идет по плану. С каждым годом он все лучше и лучше», — сказал Сафонов «РБ Спорт».

Тюкавин провел 21 матч в нынешнем сезоне во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
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«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
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Пари НН – Акрон
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