Сенников считает, что «Локомотиву» по силам войти в тройку по итогам сезона

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы «Локомотива» занять место в тройке по итогам нынешнего сезона.

«Локомотив» может быть в тройке. Чтобы претендовать на первое место, команде нужно усиление. «Локомотив» точно ниже пятого места не опустится, железнодорожникам по силам занять второе или третье место», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

Также он ответил на вопрос о том, какие позиции нужно усилить железнодорожникам.

«В первую очередь нужен топовый нападающий и игрок в защиту. У «Локомотива» проблемы в обороне. Были матчи не очень хорошие, например со «Спартаком». Можно попытаться наладить игру в защите на сборах. Когда команда пропускает так много мячей, чемпионом стать нельзя. Это в прошлом году доказало «Динамо», — добавил экс-футболист.

«Локомотив» набрал 35 очков в 18 турах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.