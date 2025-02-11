Председатель совета директоров «Спартака» Матыцын приехал на финал зимнего турнира РПЛ

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын приехал на финал Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

Матч между командами пройдет сегодня, 11 февраля. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.