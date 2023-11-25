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Пивоваров — о победе «Динамо»: «Счет мог бы быть и покрупнее»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

«В матчах с ЦСКА у нас всегда бывает весело. Игра была на три результата. У ЦСКА было много моментов. Они забили первый гол после ошибки нашего вратаря. Игорь принес извинения в раздевалке. Во втором тайме команда перевернула игру, создавала много моментов. Думаю, что счет мог бы быть и покрупнее. Поздравляем команду с тремя очками, волевой победой. Игроки, которые вышли на замену усилили игру. Очень хорошо сыграли Карраскаль и Нгамале. Тюкавин проявил себя, наконец-то, забил Игорю Акинфееву. Поздравляем! Бителло оформил дубль. Думаю, что команда заслужила победу», — сказал Пивоваров.

«Динамо» одержало вторую победу над ЦСКА в этом сезоне РПЛ. В 5-м туре чемпионата бело-голубые победили армейцев со счетом 2:1.

«Динамо» набрало 28 очков и вышло на третьем место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 5-ю строчку.

ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
5
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
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