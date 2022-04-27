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Карпин — о завершении карьеры Джано: «Очень жаль, что талант не смог раскрыться»

Карпин отреагировал на завершение карьеры Джано
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в разговоре с «СЭ» отреагировал на завершение карьеры Джано Ананидзе.

«Очень жаль, что так все сложилось. Такой талант из-за большого количества травм не смог раскрыться. На этом ведь жизнь не заканчивается, он еще совсем молод. Нужно ли ему идти пробовать себя как тренера? Я не могу ему советовать, тут он уже сам для себя решить должен», — сказал Карпин «СЭ».

По информации «СЭ», бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в ближайшее время объявит о завершении карьеры.

Хронические травмы и постоянные рецидивы не позволяют 29-летнему грузину выступать на высоком уровне.

Ананидзе выступал за «Спартак» в период с 2007 по 2020 год с перерывом на сезон-2013/14, когда он играл за «Ростов» на правах аренды, а также на сезон-2019/20, когда его арендовали «Крылья Советов».

Валерий Карпин
Джано Ананидзе
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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