18:41 | Футбол — РПЛ

Семшов считает, что у "Арсенала" многое не получалось в матче с "Анжи"

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Тренер "Арсенала" Игорь Семшов - о матче с "Анжи" (1:0) в 28-м туре чемпионата России.

- Безусловно, тяжелая игра.  Легких игр в чемпионате не бывает, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Что помогло победить? Коллективизм ребят, желание. Многое не получалось, но три очка взяли, двигаемся вперед. Готовимся к Кубку. Травма Джорджевича? Безусловно, терять игрока в начале матча неприятно, но все 20 игроков готовы выйти на поле и  при необходимости заменить другого. Ничего страшного. Насколько он выбыл - решат врачи команды. Вышедшие на замену футболисты хорошо вошли в игру.

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Анжи - Арсенал Т

 

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