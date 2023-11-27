Семшов: «Кордоба подвел команду, его отсутствие — ощутимая потеря»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов отреагировал на жест нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в адрес арбитра матча 16-го тура чемпионата России против «Урала» (1:3).

После завершения встречи форвард показал непристойный жест судье, за что получил красную карточку.

«Безусловно, Кордоба подвел свою команду. Он — основной нападающий «Краснодара», достаточно высококлассный игрок. За всеми жестами, которые футболисты показывают на поле, пристально смотрят. Сейчас много камер, все видно. Находясь на поле, футболист должен контролировать себя и думать, кому что показывать. Кордобе надо было справиться с эмоциями.

Несмотря на то, что «Краснодар» проиграл, еще не конец чемпионата. Если Кордоба получит дисквалификацию, «Краснодару» будет тяжеловато. Отсутствие Джона — это ощутимая потеря для команды», — сказал Семшов «РБ Спорт».

Согласно регламенту, Кордоба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырех матчей за демонстрацию неприличного жеста.