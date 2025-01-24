Семшов признался, что благодарен ЦСКА за свою футбольную карьеру

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов рассказал, что считает себя воспитанником ЦСКА.

«Я с шести лет занимался в армейской школе. Очень благодарен красно-синим за то, что научили меня уму-разуму в футболе. Помимо того, что со мной еще отец занимался, так как он был детским тренером.

Почему он меня отдал именно в школу ЦСКА? Наверное, потому, что у них есть манеж, в котором можно тренироваться зимой. Для родителей очень важно, чтобы ребенок занимался в комфортных условиях. Ну и армейцы проводили один из первых наборов — по этой причине меня туда сразу и отвели. В результате я прошел все стадии десятилетнего обучения в клубе», — сказал экс-футболист «РБ Спорт».

Семшов выступал за ЦСКА с 1996 по 1997 год. Также 46-летний россиянин известен по игре за московские «Торпедо» и «Динамо», а также «Зенит».