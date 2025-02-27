Отец Тюкавина рассказал, как он с сыном пересекся с Лукой Модричем
Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как он с сыном встретился с полузащитником «Реала» Лукой Модричем.
«Мы просто на отдыхе шли из ресторана, а нам навстречу — Модрич. Костя попросил сфотографироваться с ним, а после мы разошлись. Лука пошел по своим делам, мы — по своим. Оказывается, после этого Модрич забил впервые за долгое время», — цитирует отца Тюкавина Metaratings.ru.
В этом сезоне на счету 22-летнего форварда 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
Источник: Metaratings.ru
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|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
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|4
|0
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|
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|12-11
|12
|
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|2
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|
9
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|2
|5
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|
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|
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|9
|
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|9
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|2
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|8
|
13
|Акрон
|9
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|5
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|11-18
|8
|
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
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|
16
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
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|11.10
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|Рубин – Динамо
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
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|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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