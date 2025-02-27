Отец Тюкавина рассказал, как он с сыном пересекся с Лукой Модричем

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, как он с сыном встретился с полузащитником «Реала» Лукой Модричем.

«Мы просто на отдыхе шли из ресторана, а нам навстречу — Модрич. Костя попросил сфотографироваться с ним, а после мы разошлись. Лука пошел по своим делам, мы — по своим. Оказывается, после этого Модрич забил впервые за долгое время», — цитирует отца Тюкавина Metaratings.ru.

В этом сезоне на счету 22-летнего форварда 21 матч во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.