Семак — о будущем в «Зените»: «У меня действующий контракт. Решать руководству»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о своем будущем после завершения сезона-2024/25 в РПЛ.

Сине-бело-голубые завоевали серебряные медали чемпионата России, уступив один балл «Краснодару» (67), который впервые в истории стал победителем турнира.

— Есть ли у меня желание продолжить работу в «Зените»? У меня действующий контракт. По поводу результатов команды — решать руководству. Я думаю, что этот сезон мы провели лучше, чем предыдущий, и набрали больше очков. Но набрать 66 очков, одержать 20 побед и при этом не стать чемпионом — такое встречается достаточно редко. Здесь нужно отдать должное «Краснодару», который прошел путь с минимумом потерь.

Ребята старались, делали все, что могли, но у нас не получилось победить. Рано или поздно любая команда проигрывает, любой цикл заканчивается. А что касается меня лично, то я уже сказал, что контракт действующий, а по поводу результата лучше задать вопрос руководству.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под руководством 49-летнего тренера питерская команда шесть раз выигрывала РПЛ, дважды становилась обладателем Кубка России и пять раз — победителем Суперкубка страны.