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Сегодня, 19:15

Семин считает, что Кордоба и Кассьерра — разноплановые нападающие

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил форвардов Джона Кордобу и Матео Кассьерру, выступающих соответственно за «Краснодар» и «Зенит».

«Кто из них лучше? Ответ на этот вопрос можно будет получить по завершении чемпионата. Оба футболиста имеют достаточно хороший уровень, однако Кордоба более опытный, и, на мой взгляд, он играет лучше внутри штрафной площади. Во всем том, что касается приема мяча и игры на открытых пространствах, можно отметить Кассьерру, но все же они немного разные нападающие», — цитирует Семина RT.
30-летний Кордоба провел в этом сезоне 18 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету 26-летнего Касcьерры 18 игр во всех турнирах, 12 забитых мячей и 3 голевые передачи.

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.

Источник: RT
Джон Кордоба
Матео Кассьерра
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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26 тур
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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