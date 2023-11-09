Семин считает, что Кордоба и Кассьерра — разноплановые нападающие

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил форвардов Джона Кордобу и Матео Кассьерру, выступающих соответственно за «Краснодар» и «Зенит».

«Кто из них лучше? Ответ на этот вопрос можно будет получить по завершении чемпионата. Оба футболиста имеют достаточно хороший уровень, однако Кордоба более опытный, и, на мой взгляд, он играет лучше внутри штрафной площади. Во всем том, что касается приема мяча и игры на открытых пространствах, можно отметить Кассьерру, но все же они немного разные нападающие», — цитирует Семина RT.

30-летний Кордоба провел в этом сезоне 18 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи. На счету 26-летнего Касcьерры 18 игр во всех турнирах, 12 забитых мячей и 3 голевые передачи.

После 14 туров «Краснодар» с 31 очком лидирует в чемпионате России-2023/24, опережая «Зенит» на 2 очка.