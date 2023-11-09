Футболисты «Факела» выступили в роли пожарных в промо-ролике к матчу с ЦСКА

«Факел» представил видеоролик перед матчем 15-го тура РПЛ против ЦСКА.

Игроки «воронежцев» в раздевалке вспомнили победный матч с армейцами (2:1), который состоялся 23 года назад. Тогда фанаты ЦСКА устроили беспорядки и в ситуацию вмешались пожарные Воронежа.

В видео «Факела» футболисты надели костюмы пожарных и сели в машину под крик: «По коням».

Матч «Факел» — ЦСКА состоится 11 ноября, начало — в 14.00 мск.