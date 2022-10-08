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8 октября, 21:51

Юран — о возможной работе в «Локомотиве»: «С большим удовольствием, если поступит предложение!»

Юран заявил, что готов возглавить «Локомотив» после отставки Циннбауэра
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в
Сергей Юран.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что готов возглавить московский «Локомотив» после отставки Йозефа Циннбауэра.

— Вы постоянно говорите, что скоро будете работать в клубе РПЛ. Сейчас «Локомотив» уволил Циннбауэра. Вы что-то знали?

— Не хочу сейчас говорить, знал, не знал. Просто скоро вы узнаете, в каком клубе.

— Скоро — это примерно какой промежуток времени?

— Не знаю, может, день, может, два, три.

— То есть это может быть «Локомотив»?

— Я этого не говорил. Говорил только то, что скоро буду работать.

— Готовы ли вы спасти «Локомотив» от вылета?

— Не раз был в этой ситуации. Это клуб с большими традициями. Считаю, «Локомотив» — один из лучших клубов у нас. Большая армия болельщиков. Знаю, как эту задачу решать, в которой оказался «Локомотив». Конечно, с большим удовольствием, если поступит предложение!

— Обращались ли к вам за все время вашего тренерства из «Локомотива»?

— Нет, не обращались.

Сергей Юран
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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