Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Три перелома носа и пятнадцать сотрясений. Рекордсмену советского футбола Чанову — 75!

Игорь Майоров
корреспондент отдела футбола
Вячеслав Чанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Сегодня лучшему вратарю СССР 1981 года Вячеславу Чанову исполнилось 75 лет.

У него была яркая карьера, в которой набралось четыре отечественных клуба — «Шахтер» (1969-1978), «Торпедо» (1979-1984), «Нефтчи» (1985-1986), ЦСКА (1987) и один немецкий — «Оптик» (1990-1993), выступавший в Оберлиге.

А еще звание лучшего вратаря страны 1981-го, поездка со сборной СССР на чемпионат мира-1982 в Испанию, вечный рекорд советского футбола по количеству отраженных пенальти — 12.

Закончил Чанов в 44 — и стал одним из первых в России тренером вратарей. Самый известный его воспитанник — Игорь Акинфеев. Много лет Вячеслав Викторович проработал в ЦСКА, а после ухода из клуба решил заняться подготовкой юных голкиперов. С 2019 года он директор и сооснователь академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.

Январь. Белек. Вячеслав ЧАНОВ и Владимир ГАБУЛОВ на сборе &quot;Арсенала&quot;.Вячеслав Чанов: «Из роддома меня забирали трое: отец, Хомич и Яшин»

— Игорь заиграл в 16. Был человек, категорически в него не веривший? - спросили Вячеслава Викторовича обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда тот стал героем «Разговора по пятницам».

— В нашем штабе — нет. Газеты писали про рост, вес — конечно, Мандрыкин выглядел фактурнее. Я же обратил внимание, что Веня неправильно выбивает мяч. Заинтересовался. Оказалось, когда-то в «Алании» разорвал переднюю мышцу бедра, срослась как срослась. Прыгать это не мешало, но бил прямой ногой.

— Что за свадьба была у Акинфеева?

— Спросите Березуцких, они точно присутствовали. Я там не был.

— Неужели вас не позвали?

— Приглашать на свадьбу или нет — личное дело каждого. Вот на дне рождения у Игоря бывал часто.

— С девушками своими вас знакомил?

— Ни разу. Только с женой. Мне кажется, у него надежный тыл. При сложном характере Игоря это важно.

— В чем сложность?

— Может замкнуться. Тогда его лучше не трогать. Еще играя, листал я книжку Макса Юрбини «От Заморы до Яшина». Вычитал, что за сутки до матча Лев Иванович исчезал для всех. Он вроде с командой — но его нет ни для кого. Я был таким же. Никогда не звонил домой в день игры.

Вячеслав ЧАНОВ и Игорь АКИНФЕЕВ.Вячеслав Чанов: «Знал, что Акинфеев отразит пенальти. Правда, думал один — а вышло два»

— Карьеру вы закончили в 44, хотя травмы к вам липли.

— А помнится отчего-то, как бросился в Баку на мяч, Банишевский уже занес ногу. Как он смог удержать удар?! Бутса остановилась в сантиметре от лица. Великий мастер, настолько владел телом. Был бы футболист попроще — точно засадил бы. Я прошептал: «Толя, спасибо...»

Но кто-то не удерживал. Вот мизинец — собран из моего же ребра. Пятнадцать сотрясений. Нос ломали три раза. В матче с «Кайратом» иду на прострел, а человек летит на мяч двумя ногами. Шесть сломанных ребер! Так я доиграл целый тайм!

— Это возможно?

— Я думал — ушибся. Что перелом, узнал спустя полгода. Все это время тренировался и играл. Температура поднималась, на майку с больной стороны нашил поролон, которым окна прокладывают на зиму. Как лягу — кашель душит.

Отправили делать снимок. Врачи взглянули — за голову схватились. Посттравматический плеврит. В легком скапливалась жидкость. Первый раз кольнули — оттуда вышло три литра! Расспрашивали: «Как оно у тебя не загноилось?» — «Я же взбалтывал, падал в воротах...»

— Больно?

— Больнее было, когда минут двадцать без ключицы играл за сборную против ГДР. Каждое движение — будто ножом режут. Впрочем, это пустяк на фоне несчастья с Серегой Березиным в матче ЦСКА — «Жальгирис».

— Вы же были на поле?

— Да. Два игрока боролись за верховой мяч, мимо пробегал защитник. Дернул Березина то ли за майку, то ли за руку. Рядовой эпизод, в каждом матче таких миллион. Сергей прокрутился вокруг себя, упал на поясницу. А затылком — о газон. Играли бы не в «Олимпийском», а в манеже ЦСКА — беды не случилось бы.

Вячеслав Чанов.
Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

— Почему?

— В СССР матчи проводились в трех манежах. Наш оформляли по всем правилам — резиновая подложка, сверху ковер. В ленинградском «Юбилейном» подкладывали фанерные листы. А в «Олимпийском» торопились, футбол чередовали с концертами. На бетон набросили тонкий коврик — играйте!

— Так что Березин?

— Запал язык. Долго искали врача. Когда прибежал, Сергей уже задыхался. Чтобы вставить ему трубку, прямо на поле выбивали передние зубы. Потом унесли. Наутро явились генералы: «Это ваш Афганистан, ваша война. Кто-то погибает там, вы — здесь...» Березин полтора месяца был в реанимации. Фактически умер — сердце спасло.

— По-человечески он изменился?

— Пошел сдвиг в сторону правильности. Наш полузащитник Савченко жил с ним в одном доме, рассказывал — всех извел. Утром приходил, будил: «Пора на зарядку!»

— У вашего брата Виктора тоже травм хватало?

— В нашем роду я все травмы собрал — и за него, и за отца. В «Шахтере» у брата колено рассыпалось. При команде был слепой массажист Ткаченко — так он посоветовал бабку, которая все исправит. Без операций. Мы не поверили — но поехали. Жила на окраине Донецка. Руками собрала колено, загипсовала. Через три недели Виктор играл! Обратился бы к обычным врачам — отдыхал бы полгода.

— Мы бы к такой бабке ездили со всякой печалью.

— И я ездил. Болело правое плечо. Перед игрой с Минском динамовский доктор углядел, что делают укол. Начинается матч — игроки постоянно врезаются в это плечо. Пристыдил. А они: «Нам тренер сказал...»

Вячеслав ЧАНОВ тренировал Игоря АКИНФЕЕВА последние 12 лет.Вячеслав Чанов. Рассказы старого боцмана

— Малофеев?

— Ну да. Отправился к бабушке. Ладонь на плечо положила, чуть провернула — и все прошло. У нападающего «Шахтера» было западение позвоночного диска, вообще не мог играть. Бабушка зубами вытащила.

— В каком смысле?

— В прямом! Что-то прощупала на позвоночнике, ухватила зубами и потянула. Помогло.

— После такого в чудеса поверишь.

— Я к тому моменту уже верил. В детстве, как отец говорил, меня заяц в степи напугал. Года полтора заикался. И вот привели в украинскую мазанку, темно, свечи горят. Что-то льют в кастрюлю. Это сейчас понимаю — воск. Он всплывает, получаются фигурки, женщина с этим воском разговаривает... Заикание как рукой сняло!

— У Виктора была врожденная патология — заячья губа. Рассказывал нам, что перенес то ли восемь, то ли девять операций.

— Перешивали все лицо. Возвращался исхудавший, как скелет. Кушаешь-то через трубочку. В нижней части лица костей практически нет, одна кожа. Натянуто и сшито. Всю жизнь я боялся, что Вите ударят в лицо. Обошлось.

— На чемпионате мира-1982 вы с ним конкурировали за место в заявке?

— Да. Дасаев — первый номер, это ясно. Вечером должны объявить, кто вторым летит в Испанию, кто третьим сидит в Москве и смотрит чемпионат по телевизору. Отцепили брата.

Вячеслав Чанов.
Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

— Почему?

— Позже узнал, какой был разговор у тренеров: «Ринат 1957 года, Виктор — 1959-го. Оба молодые. Если вдруг Дасаев дрогнет — поставим опытного».

— Капитан «Шахтера» Михаил Соколовский откровенничал в интервью: «В 1975-м киевское «Динамо» предложило сыграть вничью — отказались. Уже из обкома звонили, уговаривали. Сальков, тренер, не пришел на установку. Мы были непреклонны. Все равно проиграли — но честно». Помните?

— Смутно. Я в том матче не играл. Но не секрет, что из Киева партийные руководители во главе с Щербицким давили на всех. Порой открытым текстом спускали указание первому секретарю донецкого обкома Дегтяреву поделить очки с «Динамо».

Тот приезжал в команду, объяснял ситуацию. Игроки отвечали: «Нет! Будем биться!» Дегтярев упрашивал: «Поймите, нет выхода. Если уважаете меня, надо так сыграть...» Что остается?

— А в «Торпедо» кто деньги вам принес накануне матча с «Араратом»?

— Армянские знакомые. Жена впустила. Я на базе, звонит Люда: «Заходили ребята. Когда ушли, нашла под подушкой дивана сверток с деньгами».

— Сколько?

— Тысячи три. Рублей, конечно. Причем не за поражение. Единственное, что от меня требовалось, — пропустить один мяч.

— Смысл?

— Думаю, подпольный тотализатор. Жене говорю: «Люда, завтра сверток принеси на стадион». Сам к Валентину Козьмичу, все честно рассказал. Он, правда, позже так повернул, будто я хотел деньги взять. Но отдал их еще до игры, когда заметил этих деятелей возле раздевалки. А на поле боялся, что пропущу и начнутся разговоры. Но «Торпедо» выиграло 2:0. Больше с подобными предложениями ко мне никто не обращался.

— Бывало, что команда матч отдает — а вы все равно тащите?

— На закате карьеры — в Западной группе войск. Играли против команд из ГДР, внезапно сообщают: «Надо помочь немецким товарищам». Но специально пропускать я не умею. Мог и пенальти отбить. Тогда от греха в перерыве меняли.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Вячеслав Чанов
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
«Невероятная энергия». Панарин вытащил «Кингз» из серии поражений и вернулся в Нью-Йорк
«Леброн должен извиниться перед великими американскими воинами». Трамп набросился на суперзвезду НБА
Обляков эффективнее Барко, фарт армейцев против Даку и Угальде. Кто сильнее перед дерби — ЦСКА или «Спартак»
Популярное видео
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лиллестрем» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Борнмут» — «Милан»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Викинг»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — ЛАСК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ланс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Комо» — «Манчестер Юнайтед»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Барселона»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — АЕК: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Слован»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Порту» — ПСВ: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Сабах» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Славия»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Слово и дело. Почему комментарий о футболисте в соцсетях может закончиться тюрьмой. Юридическая колонка Зайцева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости