Три перелома носа и пятнадцать сотрясений. Рекордсмену советского футбола Чанову — 75!

Сегодня лучшему вратарю СССР 1981 года Вячеславу Чанову исполнилось 75 лет.

У него была яркая карьера, в которой набралось четыре отечественных клуба — «Шахтер» (1969-1978), «Торпедо» (1979-1984), «Нефтчи» (1985-1986), ЦСКА (1987) и один немецкий — «Оптик» (1990-1993), выступавший в Оберлиге.

А еще звание лучшего вратаря страны 1981-го, поездка со сборной СССР на чемпионат мира-1982 в Испанию, вечный рекорд советского футбола по количеству отраженных пенальти — 12.

Закончил Чанов в 44 — и стал одним из первых в России тренером вратарей. Самый известный его воспитанник — Игорь Акинфеев. Много лет Вячеслав Викторович проработал в ЦСКА, а после ухода из клуба решил заняться подготовкой юных голкиперов. С 2019 года он директор и сооснователь академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова.

— Игорь заиграл в 16. Был человек, категорически в него не веривший? - спросили Вячеслава Викторовича обозреватели «СЭ» Юрий Голышак и Александр Кружков, когда тот стал героем «Разговора по пятницам».

— В нашем штабе — нет. Газеты писали про рост, вес — конечно, Мандрыкин выглядел фактурнее. Я же обратил внимание, что Веня неправильно выбивает мяч. Заинтересовался. Оказалось, когда-то в «Алании» разорвал переднюю мышцу бедра, срослась как срослась. Прыгать это не мешало, но бил прямой ногой.

— Что за свадьба была у Акинфеева?

— Спросите Березуцких, они точно присутствовали. Я там не был.

— Неужели вас не позвали?

— Приглашать на свадьбу или нет — личное дело каждого. Вот на дне рождения у Игоря бывал часто.

— С девушками своими вас знакомил?

— Ни разу. Только с женой. Мне кажется, у него надежный тыл. При сложном характере Игоря это важно.

— В чем сложность?

— Может замкнуться. Тогда его лучше не трогать. Еще играя, листал я книжку Макса Юрбини «От Заморы до Яшина». Вычитал, что за сутки до матча Лев Иванович исчезал для всех. Он вроде с командой — но его нет ни для кого. Я был таким же. Никогда не звонил домой в день игры.

— Карьеру вы закончили в 44, хотя травмы к вам липли.

— А помнится отчего-то, как бросился в Баку на мяч, Банишевский уже занес ногу. Как он смог удержать удар?! Бутса остановилась в сантиметре от лица. Великий мастер, настолько владел телом. Был бы футболист попроще — точно засадил бы. Я прошептал: «Толя, спасибо...»

Но кто-то не удерживал. Вот мизинец — собран из моего же ребра. Пятнадцать сотрясений. Нос ломали три раза. В матче с «Кайратом» иду на прострел, а человек летит на мяч двумя ногами. Шесть сломанных ребер! Так я доиграл целый тайм!

— Это возможно?

— Я думал — ушибся. Что перелом, узнал спустя полгода. Все это время тренировался и играл. Температура поднималась, на майку с больной стороны нашил поролон, которым окна прокладывают на зиму. Как лягу — кашель душит.

Отправили делать снимок. Врачи взглянули — за голову схватились. Посттравматический плеврит. В легком скапливалась жидкость. Первый раз кольнули — оттуда вышло три литра! Расспрашивали: «Как оно у тебя не загноилось?» — «Я же взбалтывал, падал в воротах...»

— Больно?

— Больнее было, когда минут двадцать без ключицы играл за сборную против ГДР. Каждое движение — будто ножом режут. Впрочем, это пустяк на фоне несчастья с Серегой Березиным в матче ЦСКА — «Жальгирис».

— Вы же были на поле?

— Да. Два игрока боролись за верховой мяч, мимо пробегал защитник. Дернул Березина то ли за майку, то ли за руку. Рядовой эпизод, в каждом матче таких миллион. Сергей прокрутился вокруг себя, упал на поясницу. А затылком — о газон. Играли бы не в «Олимпийском», а в манеже ЦСКА — беды не случилось бы.

Вячеслав Чанов. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

— Почему?

— В СССР матчи проводились в трех манежах. Наш оформляли по всем правилам — резиновая подложка, сверху ковер. В ленинградском «Юбилейном» подкладывали фанерные листы. А в «Олимпийском» торопились, футбол чередовали с концертами. На бетон набросили тонкий коврик — играйте!

— Так что Березин?

— Запал язык. Долго искали врача. Когда прибежал, Сергей уже задыхался. Чтобы вставить ему трубку, прямо на поле выбивали передние зубы. Потом унесли. Наутро явились генералы: «Это ваш Афганистан, ваша война. Кто-то погибает там, вы — здесь...» Березин полтора месяца был в реанимации. Фактически умер — сердце спасло.

— По-человечески он изменился?

— Пошел сдвиг в сторону правильности. Наш полузащитник Савченко жил с ним в одном доме, рассказывал — всех извел. Утром приходил, будил: «Пора на зарядку!»

— У вашего брата Виктора тоже травм хватало?

— В нашем роду я все травмы собрал — и за него, и за отца. В «Шахтере» у брата колено рассыпалось. При команде был слепой массажист Ткаченко — так он посоветовал бабку, которая все исправит. Без операций. Мы не поверили — но поехали. Жила на окраине Донецка. Руками собрала колено, загипсовала. Через три недели Виктор играл! Обратился бы к обычным врачам — отдыхал бы полгода.

— Мы бы к такой бабке ездили со всякой печалью.

— И я ездил. Болело правое плечо. Перед игрой с Минском динамовский доктор углядел, что делают укол. Начинается матч — игроки постоянно врезаются в это плечо. Пристыдил. А они: «Нам тренер сказал...»

— Малофеев?

— Ну да. Отправился к бабушке. Ладонь на плечо положила, чуть провернула — и все прошло. У нападающего «Шахтера» было западение позвоночного диска, вообще не мог играть. Бабушка зубами вытащила.

— В каком смысле?

— В прямом! Что-то прощупала на позвоночнике, ухватила зубами и потянула. Помогло.

— После такого в чудеса поверишь.

— Я к тому моменту уже верил. В детстве, как отец говорил, меня заяц в степи напугал. Года полтора заикался. И вот привели в украинскую мазанку, темно, свечи горят. Что-то льют в кастрюлю. Это сейчас понимаю — воск. Он всплывает, получаются фигурки, женщина с этим воском разговаривает... Заикание как рукой сняло!

— У Виктора была врожденная патология — заячья губа. Рассказывал нам, что перенес то ли восемь, то ли девять операций.

— Перешивали все лицо. Возвращался исхудавший, как скелет. Кушаешь-то через трубочку. В нижней части лица костей практически нет, одна кожа. Натянуто и сшито. Всю жизнь я боялся, что Вите ударят в лицо. Обошлось.

— На чемпионате мира-1982 вы с ним конкурировали за место в заявке?

— Да. Дасаев — первый номер, это ясно. Вечером должны объявить, кто вторым летит в Испанию, кто третьим сидит в Москве и смотрит чемпионат по телевизору. Отцепили брата.

Вячеслав Чанов. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

— Почему?

— Позже узнал, какой был разговор у тренеров: «Ринат 1957 года, Виктор — 1959-го. Оба молодые. Если вдруг Дасаев дрогнет — поставим опытного».

— Капитан «Шахтера» Михаил Соколовский откровенничал в интервью: «В 1975-м киевское «Динамо» предложило сыграть вничью — отказались. Уже из обкома звонили, уговаривали. Сальков, тренер, не пришел на установку. Мы были непреклонны. Все равно проиграли — но честно». Помните?

— Смутно. Я в том матче не играл. Но не секрет, что из Киева партийные руководители во главе с Щербицким давили на всех. Порой открытым текстом спускали указание первому секретарю донецкого обкома Дегтяреву поделить очки с «Динамо».

Тот приезжал в команду, объяснял ситуацию. Игроки отвечали: «Нет! Будем биться!» Дегтярев упрашивал: «Поймите, нет выхода. Если уважаете меня, надо так сыграть...» Что остается?

— А в «Торпедо» кто деньги вам принес накануне матча с «Араратом»?

— Армянские знакомые. Жена впустила. Я на базе, звонит Люда: «Заходили ребята. Когда ушли, нашла под подушкой дивана сверток с деньгами».

— Сколько?

— Тысячи три. Рублей, конечно. Причем не за поражение. Единственное, что от меня требовалось, — пропустить один мяч.

— Смысл?

— Думаю, подпольный тотализатор. Жене говорю: «Люда, завтра сверток принеси на стадион». Сам к Валентину Козьмичу, все честно рассказал. Он, правда, позже так повернул, будто я хотел деньги взять. Но отдал их еще до игры, когда заметил этих деятелей возле раздевалки. А на поле боялся, что пропущу и начнутся разговоры. Но «Торпедо» выиграло 2:0. Больше с подобными предложениями ко мне никто не обращался.

— Бывало, что команда матч отдает — а вы все равно тащите?

— На закате карьеры — в Западной группе войск. Играли против команд из ГДР, внезапно сообщают: «Надо помочь немецким товарищам». Но специально пропускать я не умею. Мог и пенальти отбить. Тогда от греха в перерыве меняли.