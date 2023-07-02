Семин рассказал о шансах Антона Миранчука уехать в европейский чемпионат
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает о шансах хавбека Антона Миранчука уехать в европейский чемпионат.
«Антон играет в очень популярном, достойном клубе. В чем его проблема, что ему нужно уехать в Европу? У Алексея сложилась ситуация, что он хорошо сыграл в Лиге чемпионов, удачно проявив себя в игре против «Ювентуса», вот и получил приглашение. Если Антон хорошо проведет сезон, возможно, получит вызов. Он талантливый парень, играет на высоком уровне, поэтому есть все шансы! На мой взгляд, Антон такого же уровня, как и Алексей. Просто брату повезло больше», — цитирует Семина Sport24.
В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ, забив 8 голов и сделав 4 ассиста.
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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