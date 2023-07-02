Агент Габигола подтвердил интерес к игроку от клуба РПЛ
Агент Хуниор Педроса, представляющий интересы нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, подтвердил информацию о том, что его клиентом интересуется клуб из РПЛ.
«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом», — приводит Sport24 слова Педросы.
Также Педроса опроверг информацию о том, что «Спартак» отказался покупать 26-летнего бразильца из-за требований агента форварда по зарплате.
«Данная информация не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», — добавил Педроса.
Габриэл Барбоза выступает за «Фламенго» с января 2019 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи в 33 матчах во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 21 миллион евро. По данным бразильских СМИ, зарплата игрока в данный момент составляет около 3 миллионов евро в год.
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