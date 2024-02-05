Семин высказался о взаимоотношениях с руководителями клубов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о взаимоотношениях с руководителями клубов.

«Сегодняшние новые руководители тоже должны понять, что они зависят от игроков. Игроки — это клубное богатство. Берем простую ситуацию — какое богатство «Локомотива»? Игроки. Футболисты должны расти, каждый год становиться лучше. Мы должны им уделить больше внимания. Создать такую обстановку, чтобы они были как дома. Чтобы они не отвлекались ни на что, становились лучше, приносили результат. Это должны понять все руководители. Но руководители тоже разные есть. Есть частные клубы, «Краснодар». А есть нанятые менеджеры, генеральный директор, тренер. За что несет ответственность тренер? За результат. Нет результата — тренера увольняют», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

Последний раз Семин работал с клубом РПЛ в сезоне-2021/22, когда возглавлял «Ростов». Специалист также тренировал «Динамо», «Анжи», «Мордовию», «Локомотив» и другие клубы.

Под его руководством железнодорожники стали трехкратными чемпионами России, шестикратными обладателями Кубка страны, а также три раза выигрывали Суперкубок России.