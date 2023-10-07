Семин: «Краснодар» сильнее «Ростова» и по подбору игроков, и в принципе»
Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Краснодара» (3:2) над ростовчанами в матче 11-го тура РПЛ.
«Матч был хорошим с обеих сторон. Команды показали настоящий, бескомпромиссный футбол. Наверное, волевые качества и потрясающая физподготовка «Краснодара» помогли им переломить всю ситуацию во втором тайме. Кордоба в самый нужный момент решил исход матча. В какой-то степени «Краснодар» исправлял ошибки Сафонова. Тренер сумел найти подход, решение. Чего не хватает «Ростову»? Да они прекрасно матч провели, просто «Краснодар» сильнее по подбору игроков, да и в принципе. Не зря они лидеры чемпионата. А «Ростову» не хватает удачи. В сегодняшней ситуации забить на 95-й мог только Кордоба, наверное», – сказал Семин «СЭ».
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.
21 октября «быки» сыграют с «Балтикой». «Ростов» днем позже встретится с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
12
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
13
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
14
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
15
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1