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Сегодня, 21:25

Семин: «Краснодар» сильнее «Ростова» и по подбору игроков, и в принципе»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» и «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «Краснодара» (3:2) над ростовчанами в матче 11-го тура РПЛ.

«Матч был хорошим с обеих сторон. Команды показали настоящий, бескомпромиссный футбол. Наверное, волевые качества и потрясающая физподготовка «Краснодара» помогли им переломить всю ситуацию во втором тайме. Кордоба в самый нужный момент решил исход матча. В какой-то степени «Краснодар» исправлял ошибки Сафонова. Тренер сумел найти подход, решение. Чего не хватает «Ростову»? Да они прекрасно матч провели, просто «Краснодар» сильнее по подбору игроков, да и в принципе. Не зря они лидеры чемпионата. А «Ростову» не хватает удачи. В сегодняшней ситуации забить на 95-й мог только Кордоба, наверное», – сказал Семин «СЭ».

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Ростов» (10 очков) остался на 13-м месте.

21 октября «быки» сыграют с «Балтикой». «Ростов» днем позже встретится с «Ахматом» в 12-м туре РПЛ.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
Юрий Семин
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РПЛ: «Урал» и «Локо» сыграли вничью, «Спартак» — ЦСКА и другие матчи 11-го тура

Дзюба рассказал, о чем говорил с расплакавшимся игроком «Урала» Ишковым
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
12
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
13
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
14
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
15
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 1 : 0
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 2
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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