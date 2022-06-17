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«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону ФНЛ-2 «Казанку»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону «Казанку», выступавшую в ФНЛ-2.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба. Обновленная структура позволит значительно улучшить подход к развитию молодежной команды и уделить ей большее внимание.

При этом, сообщается, что бренд «Казанки» будет сохранен. Под этим названием команда будет выступать в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

В начале мая «СЭ» сообщал, что железнодорожники приняли решение закрыть фарм-клуб.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/6899
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ФК Локомотив-Казанка
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Матео Кассьерра

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