«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону ФНЛ-2 «Казанку»

«Локомотив» принял решение не заявлять к следующему сезону «Казанку», выступавшую в ФНЛ-2.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, решение было принято руководством «Локомотива» после тщательного анализа с целью построения оптимальной модели для подготовки резервов клуба. Обновленная структура позволит значительно улучшить подход к развитию молодежной команды и уделить ей большее внимание.

При этом, сообщается, что бренд «Казанки» будет сохранен. Под этим названием команда будет выступать в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.

В начале мая «СЭ» сообщал, что железнодорожники приняли решение закрыть фарм-клуб.