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Кобелев — о Йокановиче в «Динамо»: «Наша тренерская школа не хуже европейских специалистов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о подписании контракта с сербским специалистом Славишей Йокановичем.

«Не является секретом, что при Буваче будут немцы или югославы. Если будут еще трансферы футболистов — я уверен, это будут югославы. Все с этим понятно, ничего тут нового. Приглашение иностранцев? Это очень сложный вопрос, на который однозначно ответить нельзя. Я уверен, что наша тренерская школа не хуже европейских специалистов, которые к нам приезжают. Возьмем Шварца. Да, он показал хороший результат. Но сколько было вложено в команду? Покупали того же Макарова за 10 миллионов, который не всегда попадал в стартовый состав. Все зависит не от тренера, а от того — какими средствами располагает клуб», — сказал Кобелев «СЭ».

Ранее 53-летний специалист тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Маккаби» из Тель-Авива и другие команды.

Предыдущим тренером бело-голубых был Сандро Шварц, он работал с командой с октября 2020 года. Немец покинул московский клуб после завершения сезона-2021/22 и возглавил берлинскую «Герту».

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