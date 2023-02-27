Семин: «Зенит» явно превосходит остальных по составу? Я бы так не сказал»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» порассуждал о перспективах железнодорожников и золотой гонке.

— Есть уверенность, что «Локомотив» с таким составом избежит стыков?

— Главное, чтобы игроки сами в это верили. Но если посмотреть объективно, то у «Локомотива» большое количество неплохих футболистов. У других команд, которые хотят остаться в РПЛ, такого подбора исполнителей, согласитесь, нет.

— Этот «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за золото или шансов практически нет?

— Почему это нет? Отрыв — шесть очков. Это не пропасть. Считаю, такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», обязаны каждый сезон ставить задачу бороться с «Зенитом». Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов. Условия прекрасные, замечательная инфраструктура. Просто, видимо, нужно хорошо организовать свое дело.

— Но по подбору исполнителей «Зенит» явно превосходит конкурентов?

— Я бы так не сказал. Не до конца согласен с этим тезисом.

— Поясните, пожалуйста.

— На мой взгляд, в «Зените» есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно, как говорится, обсуждать. Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена.

Полностью интервью Семина «СЭ» читайте здесь