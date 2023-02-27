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Сегодня, 14:45

Семин: «Зенит» явно превосходит остальных по составу? Я бы так не сказал»

Семин оценил уровень игры «Зенита» в текущем сезоне РПЛ
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Юрий Семин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» порассуждал о перспективах железнодорожников и золотой гонке.

— Есть уверенность, что «Локомотив» с таким составом избежит стыков?

— Главное, чтобы игроки сами в это верили. Но если посмотреть объективно, то у «Локомотива» большое количество неплохих футболистов. У других команд, которые хотят остаться в РПЛ, такого подбора исполнителей, согласитесь, нет.

— Этот «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за золото или шансов практически нет?

— Почему это нет? Отрыв — шесть очков. Это не пропасть. Считаю, такие команды, как «Спартак», ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», обязаны каждый сезон ставить задачу бороться с «Зенитом». Да и «Краснодар» я бы не сбрасывал со счетов. Условия прекрасные, замечательная инфраструктура. Просто, видимо, нужно хорошо организовать свое дело.

— Но по подбору исполнителей «Зенит» явно превосходит конкурентов?

— Я бы так не сказал. Не до конца согласен с этим тезисом.

— Поясните, пожалуйста.

— На мой взгляд, в «Зените» есть четыре игрока, которые на своих позициях сильнее конкурентов: Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. А по остальным можно, как говорится, обсуждать. Так что рано утверждать, что чемпионская гонка завершена.

Полностью интервью Семина «СЭ» читайте здесь

ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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