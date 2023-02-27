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Инвестора «Химок» проверяют на причастность к вымогательству 200 миллионов рублей

Алина Савинова
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Правоохранительные органы проверяют заявление о вымогательстве людьми братьев Садыговых 200 миллионов рублей у компании «Пятовское карьероуправление».

С заявлением в полицию обратилась представитель ООО «Карьероуправление» Любовь Кушнарева. Организация занимается сдачей недвижимого имущества в поселке Пятовский Калужской области.

«Заявительница сообщила, что к ней обращались неизвестные лица, которые требовали погасить долг ПАО «Пятовское карьероуправление» в сумме 200 миллионов рублей под угрозой уничтожения и повреждения имущества и причинения насилия в отношении нее. Женщина считает, что заказчиками вымогательства являются Туфан и Салам Садыговы — бывшие акционеры «Пятовское карьероуправление», — приводит ИА REGNUM слова источника, знакомого с ситуацией.

Туфан Садыгов работал в сфере ЖКХ, владел компаниями, получавшими подряды на уборку снега и ремонт дорог в Северном и Северо-Восточном округах Москвы. Также у него был гостиничный бизнес в Турции, и он считался бенефициаром «Волгомоста». В 2018 году Садыгова признали банкротом, его долги оценили в 14,9 миллиарда рублей. Однако он продолжает оставаться инвестором «Химок».

Источник: https://regnum.ru/news/sport/3784377.html
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