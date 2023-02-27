Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил перспективы молодого полузащитника Сергея Пиняева.

— Пиняева называют чуть ли не самым большим футбольным талантом России. Какой у него потенциал?

— Несомненно, это талантливый футболист. Но свой уровень надо подтверждать каждый день. Много игроков так и остались в статусе «подающие надежды»... У Пиняева сейчас хороший возраст. В 18 лет вообще-то люди играют в том же «Манчестер Юнайтед», в топовых европейских клубах. А мы все чего-то ждем и рассуждаем о будущем. Для футболиста будущее начинается именно сегодня.

— Он вам напоминает кого-то из ваших бывших игроков? Измайлова или Билялетдинова?

— Не стоит его ни с кем сравнивать. Он похож сам на себя. Пиняев неординарный футболист. Его главный козырь? Хорошая обводка. Ему надо и это качество дальше развивать, и подтягивать другие элементы. В частности, игру в обороне. Он же фланговый футболист. Должен не только обострять, но и отрабатывать сзади. Если продолжит всесторонне прогрессировать, тогда и можно будет констатировать, что мы получили качественного футболиста.

— Против «Спартака» не особо убедил?

— Скажу так. Своих лучших индивидуальных качеств он не показал. Впрочем, как и многие другие футболисты. Здесь я могу выделить только Пруцева. Он здорово исполнил, когда забивал. Умно располагался на приеме мяча, хорошо пасовал. Поэтому я его и назвал лучшим игроком дерби.

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