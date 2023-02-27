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Семин — о Пиняеве: «Неординарный футболист. Но некоторые в его возрасте в «МЮ» играют»

Семин поделился мнением о Сергее Пиняеве
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» оценил перспективы молодого полузащитника Сергея Пиняева.

— Пиняева называют чуть ли не самым большим футбольным талантом России. Какой у него потенциал?

— Несомненно, это талантливый футболист. Но свой уровень надо подтверждать каждый день. Много игроков так и остались в статусе «подающие надежды»... У Пиняева сейчас хороший возраст. В 18 лет вообще-то люди играют в том же «Манчестер Юнайтед», в топовых европейских клубах. А мы все чего-то ждем и рассуждаем о будущем. Для футболиста будущее начинается именно сегодня.

— Он вам напоминает кого-то из ваших бывших игроков? Измайлова или Билялетдинова?

— Не стоит его ни с кем сравнивать. Он похож сам на себя. Пиняев неординарный футболист. Его главный козырь? Хорошая обводка. Ему надо и это качество дальше развивать, и подтягивать другие элементы. В частности, игру в обороне. Он же фланговый футболист. Должен не только обострять, но и отрабатывать сзади. Если продолжит всесторонне прогрессировать, тогда и можно будет констатировать, что мы получили качественного футболиста.

— Против «Спартака» не особо убедил?

— Скажу так. Своих лучших индивидуальных качеств он не показал. Впрочем, как и многие другие футболисты. Здесь я могу выделить только Пруцева. Он здорово исполнил, когда забивал. Умно располагался на приеме мяча, хорошо пасовал. Поэтому я его и назвал лучшим игроком дерби.

Полностью интервью Семина «СЭ» читайте здесь

Сергей Пиняев
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
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Зенит – Пари НН
 - : -
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 - : -
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 - : -
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П
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