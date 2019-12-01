Семин объяснил, почему Гильерме пропускает матч с «Динамо»
16:29
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Динамо» рассказал о состоянии голкипера Гильерме, который не появился в стартовом составе железнодорожников.
— Коченков — это наш второй вратарь, поэтому он сегодня будет играть, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Есть тренировочная работа, мы смотрим и определяем, кто будет играть. Надеемся, что Гильерме восстановится к следующей игре. Другое дело, что нужно еще набрать кондиции.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».
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