Семин объяснил, почему Гильерме пропускает матч с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Динамо» рассказал о состоянии голкипера Гильерме, который не появился в стартовом составе железнодорожников.

— Коченков — это наш второй вратарь, поэтому он сегодня будет играть, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Есть тренировочная работа, мы смотрим и определяем, кто будет играть. Надеемся, что Гильерме восстановится к следующей игре. Другое дело, что нужно еще набрать кондиции.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

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