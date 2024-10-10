Семак заявил, что у Караваева и Мантуана равные шансы на игру в стартовом составе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о конкуренции среди игроков своей команды.

— На сегодняшний день у Вячеслава Караваева есть определенные проблемы, которые не позволяют ему тренироваться всегда. И, к сожалению, периодически ему требуется отдых, чтобы подлечивать те проблемки, которые у него есть. По совокупности причин мы посчитали, что на предыдущий матч (11-го тура РПЛ «Зенит — «Оренбург» (1:0). — Прим. «СЭ») Мантуан был в лучших кондициях для того, чтобы играть в стартовом составе. Что будет в следующей игре, посмотрим. И у Славы, и у Мантуана абсолютно одинаковые шансы на то, чтобы играть в стартовом составе.

Также Семак высказался о получившем травму воспитаннике «Зенита» Александре Сандрачуке, который выступает за махачкалинское «Динамо».

— Сандрачук проходил с нами сборы. Он хороший игрок с хорошим потенциалом. Мы его рекомендовали в «Динамо» Махачкала. Очень жаль, что он получил такую серьезную травму. Но это спортивная жизнь, никуда не деться от этого. Дай бог ему сил, желаю ему быстрее восстановиться. Если мы увидим, что Александр готов выигрывать конкуренцию в нашей команде, будем только рады видеть его у нас. Его и других наших воспитанников.

«Зенит» сыграет товарищеский матч с сербской «Войводиной» 12 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 по московскому времени.