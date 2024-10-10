Семак — об РПЛ: «Краснодар» — ожидаемый лидер, «Локомотив» — сюрприз со знаком плюс»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал борьбу за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.

— «Краснодар» в этом сезоне не удивляет. Ожидаемый лидер. И в прошлом сезоне «Краснодар» большую часть шел на первом месте. А «Локомотив» — сюрприз со знаком плюс. Команда очень много забивает, играет в быстрый, атакующий футбол и использует качества своих игроков. У них много перспективных футболистов с российским паспортом, которые набираются опыта, — сказал Семак.

«Зенит» после 11 туров занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. «Краснодар» лидирует с 27 очками, «Локомотив», который уступает ему по дополнительным показателям, на 2-м месте.