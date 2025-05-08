Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Игра запланирована на субботу, 10 мая, и пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

«Я думаю, это очень интересная команда с точки зрения и качества игры, и результата. Касаемо последних матчей, весенней части — крупные победы в домашних матчах. Конечно, это одна из самых прессингующих команд, одна из самых бьющихся команд. Я думаю, эта команда заслуживает уважения», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

После 27 туров лидером РПЛ является «Краснодар» с 61 очком. «Зенит» занимает второе место с 57 очками. Тройку лидеров замыкает ЦСКА с 52 очками. «Динамо» из Махачкалы находится на 11-м месте в турнирной таблице.