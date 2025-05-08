Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

8 мая, 15:30

Сметанин ответил Орлову: «Надо смотреть в первую очередь на результаты здесь и сейчас, а не на розовые кофточки»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в интервью «СЭ» ответил комментатору Геннадию Орлову, раскритиковавшему бело-голубых за увольнение тренера Марцела Лички.

— Недавно Геннадий Орлов сказал, что за четыре тура до конца несолидно увольнять Личку. Что вы думаете на этот счет?

— Думаю, что для таких выводов надо смотреть в первую очередь на результаты здесь и сейчас, а не на розовые кофточки. Несолидно — это когда в одиннадцати весенних матчах всего три победы. Несолидно — когда проигрываешь всем своим прямым конкурентам, пожалуй, кроме «Зенита». И главное — несолидно повторять одни и те же ошибки из раза в раз. Я говорю про построение игры в обороне.

В прошлом сезоне это перекрылось фантастическими голами на последних минутах. Но так везти всегда не может. Сильный тренер должен уметь анализировать свои ошибки и их исправлять. Если это делать не получается, то помещение надо проветрить, чтобы всем не задохнуться. И самому проветриться — в теплой Праге.

Андрей Сметанин.«Личке не помогли бы и ван Дейк с Рюдигером. Орлову надо смотреть на результаты». Сметанин — о смене тренера в «Динамо»

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Андрей Сметанин
ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
Читайте также
"Карпин ушел сам, на него никто не давил". Член совета директоров "Динамо" Сергей Степашин об отставке главного тренера
Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
Le Monde рассказала о конфликте Каллас и фон дер Ляйен из-за кадров ЕК
Совет Безопасности ООН одобрил план США по вводу войск в Газу. Что пишут СМИ
Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • svs

    Зачем Сметанин одел эту кофточку?

    10.05.2025

  • ФОКСИ

    Серьезные осложенения у кепки после многочисленных ударов головой о штаги...и может и до перекладины, способом фосбери-флоп, долетал....

    09.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сметанин - глыба! Сказал - как отрезал))). С содроганием жду его комментария по поводу предстоящего матча.

    08.05.2025

  • shpasic

    "Сметанин ответил Орлову" - а разве кто-то, кроме СЭ, о чём-то спрашивал Сметанина?

    08.05.2025

  • андрей андреев

    следуя логике Сметанина, нужно уволить половину тренеров Лиги, включая Станковича и Галактионова. Результата ведь нет.

    08.05.2025

  • zg

    Вот тут все верно!Согласен 100%!)

    08.05.2025

  • мартин75097

    Пост-фактум все сильны разумом) Согласен ,сейчас он прав! Но где он был и куда смотрел ранее??)) Он мне напоминал Лещенко( почтение заслугам и возрасту) в прошлом году и в начале этого календарного сезона. Пару матчей хорошо сыграв--Чемпионы и гонора выше крыши.

    08.05.2025

  • zg

    Почему бред?Здесь и сейчас он сказал абсолютно верно!А вот чего он там в прошлом году говорил,сорян,не вспомню,да и смысл?Все мы регулярно говорим "по ситуации"...

    08.05.2025

  • мартин75097

    Знаю,но поддержал бред сметаны.Он то топил в прошлом году,вспомни .

    08.05.2025

  • Ю.Ю.

    "Вы" это кто? Лично я про Личку ни одного комментария не оставлял.

    08.05.2025

  • zg

    Я так то за Спартак болею!)))

    08.05.2025

  • мартин75097

    Где же вы были раньше? Не эту ли розовую кофточку выдвигали лучшим тренером года ранее?)) Не взявшего титулов?) Оказывается,что и тренер,так себе,по мнению многих переобувшихся,как сметана??))

    08.05.2025

  • Ю.Ю.

    По таким тезисам Сметанина, практически все тренеры должны быть уволены.

    08.05.2025

  • zg

    Все логично Сметана разложил,учитесь,Геннадий!:laughing:

    08.05.2025

    • Семак: «Махачкалинское «Динамо» — одна из самых прессингующих команд»

    Мостовой — о предстоящем матче с «Динамо» Мх: «Всем клубам там очень непросто»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости