Сметанин ответил Орлову: «Надо смотреть в первую очередь на результаты здесь и сейчас, а не на розовые кофточки»

Бывший вратарь «Динамо» Андрей Сметанин в интервью «СЭ» ответил комментатору Геннадию Орлову, раскритиковавшему бело-голубых за увольнение тренера Марцела Лички.

— Недавно Геннадий Орлов сказал, что за четыре тура до конца несолидно увольнять Личку. Что вы думаете на этот счет?

— Думаю, что для таких выводов надо смотреть в первую очередь на результаты здесь и сейчас, а не на розовые кофточки. Несолидно — это когда в одиннадцати весенних матчах всего три победы. Несолидно — когда проигрываешь всем своим прямым конкурентам, пожалуй, кроме «Зенита». И главное — несолидно повторять одни и те же ошибки из раза в раз. Я говорю про построение игры в обороне.

В прошлом сезоне это перекрылось фантастическими голами на последних минутах. Но так везти всегда не может. Сильный тренер должен уметь анализировать свои ошибки и их исправлять. Если это делать не получается, то помещение надо проветрить, чтобы всем не задохнуться. И самому проветриться — в теплой Праге.

1 мая «Динамо» объявило об уходе Марцела Лички с поста главного тренера. Чех возглавлял московский клуб с июня 2023 года. Под его руководством бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ в сезоне-2023/24.

После 26 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 47 очками.