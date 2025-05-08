Безбородов вернулся к судейству после отстранения

Арбитр Владислав Безбородов снова вышел на поле — он отработал полуфинал юниорского Кубка Победы в Ленинградской области, сообщает Bobsoccer.

В матче между донецким «Авангардом» и «Прорывом-Заневским» основное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались футболисты из Ленобласти — 4:3. Финал турнира, где «Прорыв-Заневский» сыграет с победителем пары «Лениградец» — «Надежда», состоится 9 мая.

В ноябре 2024 года РФС отстранил его от судейства в РПЛ и других турнирах под эгидой организации до конца сезона. Поводом стали комментарии в Telegram от аккаунта с именем «Владислав Безбородов», где хвалили работу 52-летнего арбитра. Позже ФИФА исключила его из списка международных рефери.