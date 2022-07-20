Семак: «Зениту» в игре с «Крыльями Советов» нужно вернуть эмоции, которых не хватало в матче с «Химками»

Семак считает, что «Зениту» не хватило эмоций в матче с «Химками»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

— У вас сто победных матчей на посту «Зенита». Что это для вас означает?

— Это всего лишь цифра. Хотя приятно побеждать всегда. Сейчас все мысли о том, что нужно сделать для 101-й победы.

— В чем нужно прибавить «Зениту»?

— Нужно вернуть те эмоции, которые нам нужны. Футбол без эмоций мертв. Нам не хватало эмоций в матче против «Химок». Как следствие — ошибки, которые мы допускали в обороне. Подходы были неплохие, но завершающей передачи не хватало. На эти моменты нужно сделать акцент.

В первом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 22 июля. Начало — в 20.00 (мск).