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Семак: «Зениту» в игре с «Крыльями Советов» нужно вернуть эмоции, которых не хватало в матче с «Химками»

Семак считает, что «Зениту» не хватило эмоций в матче с «Химками»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

— У вас сто победных матчей на посту «Зенита». Что это для вас означает?

— Это всего лишь цифра. Хотя приятно побеждать всегда. Сейчас все мысли о том, что нужно сделать для 101-й победы.

— В чем нужно прибавить «Зениту»?

— Нужно вернуть те эмоции, которые нам нужны. Футбол без эмоций мертв. Нам не хватало эмоций в матче против «Химок». Как следствие — ошибки, которые мы допускали в обороне. Подходы были неплохие, но завершающей передачи не хватало. На эти моменты нужно сделать акцент.

В первом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 22 июля. Начало — в 20.00 (мск).

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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Зенит – Факел
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 00:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 00:00
Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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