Семак: «Зениту» в игре с «Крыльями Советов» нужно вернуть эмоции, которых не хватало в матче с «Химками»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
— У вас сто победных матчей на посту «Зенита». Что это для вас означает?
— Это всего лишь цифра. Хотя приятно побеждать всегда. Сейчас все мысли о том, что нужно сделать для 101-й победы.
— В чем нужно прибавить «Зениту»?
— Нужно вернуть те эмоции, которые нам нужны. Футбол без эмоций мертв. Нам не хватало эмоций в матче против «Химок». Как следствие — ошибки, которые мы допускали в обороне. Подходы были неплохие, но завершающей передачи не хватало. На эти моменты нужно сделать акцент.
В первом туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» пройдет в Санкт-Петербурге в пятницу, 22 июля. Начало — в 20.00 (мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1