Сергей Семак рассказал о готовности «Зенита» к матчу с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

— Все ли готовы сыграть?

— Слава Караваев продвинулся в восстановлении, но ненамного. Ждем его на следующей неделе или через неделю. Сейчас он много работает с мячом. Как только будет готов, присоединится. Остальные готовы.

Матч «Зенит» — «Крылья» состоится 22 июля. Начало — в 20.00 мск. В первом туре сине-бело-голубые сыграли с «Химками» со счетом 1:1.