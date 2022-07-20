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Малафеев сравнил трансфер Ивана Куарежмы в «Зенит» с приходом Гильерме в «Локомотив»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Ивана Куарежмы.

«В сложившейся ситуации это лучший исход из обстоятельств, которые произошли с уходом Юрия Альберто. Ушел один игрок — вместо него мы получили двух. Насколько эти игроки качественные и мастеровые, мы узнаем по ходу этого сезона. Привлекает то, что «Зенит» получил голкипера, который неоднократно вызывался в основной состав за олимпийскую сборную Бразилии», — сказал Малафеев «СЭ».

Также Малафеев ответил на вопрос о перспективах вратаря в «Зените».

«Рассуждая о перспективах Ивана в «Зените», мы можем ориентироваться разве что на карьеру другого бразильца, который в итоге стал игроком сборной России — Маринато Гильерме. Правда Гильерме переходил в «Локомотив» в возрасте 20-21 года, Ивану же уже 25 лет. Впрочем, это все равно относительно молодой возраст для голкипера. Что ждет Куарежму в «Зените», невозможно загадать. Для него абсолютно все новое: город, люди, язык, погода, команда. Будем верить, что адаптация пройдет безболезненно для него и он сможет составить здоровую конкуренцию для наших голкиперов», — добавил Малафеев.

Российский клуб арендовал 25-летнего бразильца на один год с правом выкупа.

Иван Куарежма перешел в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах за команду, отыграв 1 встречу на ноль.

Вячеслав Малафеев
ФК Зенит
Иван Куарежма
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 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
7
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
10
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
13
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
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 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
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 Урал 1 0 0 1 0-2 0
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П
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