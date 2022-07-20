Малафеев сравнил трансфер Ивана Куарежмы в «Зенит» с приходом Гильерме в «Локомотив»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход Ивана Куарежмы.

«В сложившейся ситуации это лучший исход из обстоятельств, которые произошли с уходом Юрия Альберто. Ушел один игрок — вместо него мы получили двух. Насколько эти игроки качественные и мастеровые, мы узнаем по ходу этого сезона. Привлекает то, что «Зенит» получил голкипера, который неоднократно вызывался в основной состав за олимпийскую сборную Бразилии», — сказал Малафеев «СЭ».

Также Малафеев ответил на вопрос о перспективах вратаря в «Зените».

«Рассуждая о перспективах Ивана в «Зените», мы можем ориентироваться разве что на карьеру другого бразильца, который в итоге стал игроком сборной России — Маринато Гильерме. Правда Гильерме переходил в «Локомотив» в возрасте 20-21 года, Ивану же уже 25 лет. Впрочем, это все равно относительно молодой возраст для голкипера. Что ждет Куарежму в «Зените», невозможно загадать. Для него абсолютно все новое: город, люди, язык, погода, команда. Будем верить, что адаптация пройдет безболезненно для него и он сможет составить здоровую конкуренцию для наших голкиперов», — добавил Малафеев.

Российский клуб арендовал 25-летнего бразильца на один год с правом выкупа.

Иван Куарежма перешел в «Коринтианс» в январе 2022 года. Голкипер пропустил 2 гола в 3 матчах за команду, отыграв 1 встречу на ноль.