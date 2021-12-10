Семак: «Разговоры о чемпионстве преждевременны. «Динамо» заслуженно находится вверху таблицы»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» и рассказал о своем отношении к борьбе за лидерство в турнирной таблице.

«Разговоры о чемпионстве преждевременны. Две-три игры могут кардинально изменить ситуацию. А так, встречаются две команды с верхних позиций турнирной таблицы, что подчеркивает дополнительный интерес к матчу — но не более того. Каждый год кто-то преследует нас в таблице в зависимости от состояния команды, игры, потерь. «Динамо» сейчас заслуженно находится вверху таблицы. У них стабильный состав, крепкая игра, мобильная и интересная команда. Нас ждет непростой выездной матч в нелегких погодных условиях — будем готовиться», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Матч «Динамо» — «Зенит» состоится в воскресенье, 12 декабря. Начало встречи — в 14.00 (мск). «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 37 очками, «Динамо» идет на второй строчке с 35 очками.