В Сети вышла новая серия сериала с Акинфеевым: вратарь ЦСКА спел песни с Сергеем Жуковым
В Сети вышла новая серия музыкального сериала «Евгенич», в которой вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев спел с Сергеем Жуковым.
Голкипер в данном эпизоде записывает на студии с Жуковым песню и снимает на нее клип. В конце болельщики армейцев на трибуне кричат «Аки-Акинфей».
Ранее 35-летний Акинфеев рассказал, что только Жуков мог уговорить его на такую авантюру.
Методология
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