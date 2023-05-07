«Краснодар» — «Крылья Советов»: Кордоба вывел быков вперед

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отличился голом в матче 26-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Футболист отличился на 89-й минуте. Это 12-й гол 29-летнего колумбийца в этом сезоне РПЛ.

Игра проходит в Краснодаре. Счет к 90-й минуте — 2:1 в пользу «быков».