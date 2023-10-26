Семак: «Зенит» ждет сложная игра, для нас «Ахмат» — непростой соперник»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от матча 13-го тура чемпионата России с «Ахматом».

«Конечно, и соперник знает нашу игру прекрасно, и мы примерно понимаем, как будет играть «Ахмат», здесь никаких секретов нет. Нас ждет сложная игра, для нас «Ахмат» — непростой соперник, матчи с ними всегда складываются тяжело, но нам нужно делать свою работу хорошо. Думаю, что если будем хорошо играть, то и результат будет», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Встреча команд состоится 28 октября. Начало — в 19.00 мск.

«Зенит» после 12 туров РПЛ набрал 23 очка и расположился на 2-м месте турнирной таблицы. «Ахмат» идет на 12-й строчке с 12 очками.