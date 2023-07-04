Семак рассказал об изменениях в тренерском штабе «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об изменениях в тренерском штабе питерской команды.
— В тренерском штабе «Зенита» произошли изменения. Почему и куда ушли Мария Бурова, Александр Низелик и Максим Гайдовский?
— Уход Максима Гайдовского связан с переездом по семейным обстоятельствам — он не может участвовать в работе команды в том качестве, в котором был. Возможно, сам будет тренировать. А что касается Александра и Марии, то они будут работать в другой стране. В какое место — скоро узнаем. Мария Юрьевна хотела добавить по образовательной части — есть у нее цели и мечты. Это их решение, могу только пожелать удачи.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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