Семак рассказал об изменениях в тренерском штабе «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об изменениях в тренерском штабе питерской команды.

— В тренерском штабе «Зенита» произошли изменения. Почему и куда ушли Мария Бурова, Александр Низелик и Максим Гайдовский?

— Уход Максима Гайдовского связан с переездом по семейным обстоятельствам — он не может участвовать в работе команды в том качестве, в котором был. Возможно, сам будет тренировать. А что касается Александра и Марии, то они будут работать в другой стране. В какое место — скоро узнаем. Мария Юрьевна хотела добавить по образовательной части — есть у нее цели и мечты. Это их решение, могу только пожелать удачи.