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Бышовец назвал уход Вендела и Кузяева потерей для «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал уход игроков из основного состава «Зенита» в летнее трансферное окно.

«Я не думаю, что стоит драматизировать касаемо перестановок в команде. Пока речь идет только о Венделе и Далере Кузяеве. Эти два футболиста органически вписывались в организацию игры, которая сегодня позволяет «Зениту» добиваться победы в чемпионате. Мне не кажется, что клуб будет испытывать серьезные проблемы, потому что там есть равноценные замены практически на все позиции. Конечно, игра Вендела и Кузяева влияла на надежность атаки и отвечала за креативность. Они создавали очень много проблем для соперников. В целом, их уход — это потеря, но в окончательной победе «Зенита» в Премьер-лиге в следующем сезоне не стоит сомневаться», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

Ранее сообщалось, что Кузяев может продолжить карьеру в «Бешикташе», а Вендел — уйти в аренду в «Коринтианс».

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-uhod-vendela-i-kuzyaeva-poterya-dlya-zenita-no-eto-ne-povliyaet-na-pobedu-v-rpl
Анатолий Бышовец
Далер Кузяев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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