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Семак — о Кузяеве: «Далер заслужил сделать так, как он счиатет нужным»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об экс-хавбеке команды Далере Кузяеве, также специалист высказался о будущем полузащитника Вендела.

«Далер — свободный агент. Тут скорее вы узнаете новости, чем мы. Далер заслужил сделать так, как он счиатет нужным. Он оставил огромный след в результатах команды. А по поводу Вендела ситуация не изменилась: Александр Иванович Медведев на связи с представителями Вендела. Найдет команду или не найдет? Пока не нашел», — сказал Семак.

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года, сейчас 30-летний россиянин является свободным агентом.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил Венделу искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.

Далер Кузяев
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Сергей Семак
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