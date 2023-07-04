Семак — о Кузяеве: «Далер заслужил сделать так, как он счиатет нужным»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об экс-хавбеке команды Далере Кузяеве, также специалист высказался о будущем полузащитника Вендела.

«Далер — свободный агент. Тут скорее вы узнаете новости, чем мы. Далер заслужил сделать так, как он счиатет нужным. Он оставил огромный след в результатах команды. А по поводу Вендела ситуация не изменилась: Александр Иванович Медведев на связи с представителями Вендела. Найдет команду или не найдет? Пока не нашел», — сказал Семак.

Кузяев выступал за «Зенит» с июля 2017 года, сейчас 30-летний россиянин является свободным агентом.

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил Венделу искать другую команду. 3 июля стало известно, что «Коринтианс» может арендовать футболиста с опцией выкупа в 18 миллионов евро.