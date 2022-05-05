Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своем будущем в клубе.

— Как вы относитесь к тому, что в следующем сезоне может быть возрожден кубок премьер-лиги?

— Я не понимаю, как все будет с точки зрения организации. Вопросов и нюансов еще много — ни по календарю, ни по числу иностранцев еще не все ясно. Как только будут какие-то вводные, станет что-то понятно. Плюс нужно понимать, что в паузы сборных мы, скорее всего, не сможем проводить матчи, так как в клубах будут футболисты сборных.

— Вы уверенно говорите о следующем сезоне и своем будущем. Можно ли сказать, что вы остаетесь?

— Почему я уверенно говорю о будущем? Я не утверждал с уверенностью, что буду работать с «Зенитом». Мой контракт — меньшее, что меня сейчас интересует. Есть матчи, которые мы должны сыграть. А если будут новости, то вы узнаете от руководства. Все вопросы останутся там, где они обсуждаются. Все узнаете!

Контракт Семака с «Зенитом» истекает летом 2022 года.