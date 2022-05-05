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Семак: «Мой контракт — меньшее, что меня сейчас интересует, а если будут новости, то вы узнаете от руководства»

Семак заявил, что контракт с «Зенитом» — меньшее, что его сейчас интересует
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своем будущем в клубе.

— Как вы относитесь к тому, что в следующем сезоне может быть возрожден кубок премьер-лиги?

— Я не понимаю, как все будет с точки зрения организации. Вопросов и нюансов еще много — ни по календарю, ни по числу иностранцев еще не все ясно. Как только будут какие-то вводные, станет что-то понятно. Плюс нужно понимать, что в паузы сборных мы, скорее всего, не сможем проводить матчи, так как в клубах будут футболисты сборных.

— Вы уверенно говорите о следующем сезоне и своем будущем. Можно ли сказать, что вы остаетесь?

— Почему я уверенно говорю о будущем? Я не утверждал с уверенностью, что буду работать с «Зенитом». Мой контракт — меньшее, что меня сейчас интересует. Есть матчи, которые мы должны сыграть. А если будут новости, то вы узнаете от руководства. Все вопросы останутся там, где они обсуждаются. Все узнаете!

Контракт Семака с «Зенитом» истекает летом 2022 года.

Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 15 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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