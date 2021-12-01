Дасаев сказал, смогут ли российские голкиперы бороться за приз имени Льва Яшина

Легендарный футболист Ринат Дасаев высказался по поводу возможности российских голкиперов выиграть приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина.

«На данный момент Доннарумма является лучшим вратарем мира. Я считаю, что он справедливо получил приз имени Льва Яшина. Пока это лучший вратарь, который заслуженно получил награду. Могут ли российские вратари претендовать на приз? Все голкиперы могут претендовать, давайте смотреть по их развитию, как они двигаются вперед, нужно несколько игр хорошо и стабильно провести за сборную. От этого и зависит, поэтому я им желаю стабильности, чтобы они развивались», — цитирует Дасаева ТАСС.

По итогам голосования лучшим голкипером 2021 года стал вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма. Второе место занял футболист «Челси» Эдуар Менди, третье место занял вратарь «Атлетико» Ян Облак.