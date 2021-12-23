Новогодний розыгрыш от «СЭ»! Выиграй мерч любимой команды РПЛ
18:17
Ты можешь выиграть джерси, толстовку, футболку, кепку или шарф любого клуба РПЛ. Будет сразу 5 победителей.
Подробности и условия розыгрыша — на странице «СЭ» в Instagram.
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Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
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