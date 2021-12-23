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Новогодний розыгрыш от «СЭ»! Выиграй мерч любимой команды РПЛ

18:17
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Ты можешь выиграть джерси, толстовку, футболку, кепку или шарф любого клуба РПЛ. Будет сразу 5 победителей.

Подробности и условия розыгрыша — на странице «СЭ» в Instagram.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

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