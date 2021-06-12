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Семак рассказал о будущем Азмуна и Дриусси в «Зените»

17:00
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем форвардов команды Сердара Азмуна и Себастьяна Дриусси.

— У Сердара очень большой потенциал. Что касается предложений, то на сегодняшний день ничего конкретного нет. Азмун и Дриусси начнут подготовку к сезону с нами. Пока никаких разговоров об их отъезде не ведется.

Что касается возможных предложений по другим игрокам, то мы никого не держим, если есть желание перейти в тот или иной клуб. Если условия устраивают и самого футболиста, и «Зенит», то в стремлении оказаться в топ-лиге нет ничего плохого, это футбол, — сказал Семак.

Также 45-летний специалист высказался о возможном участии Малкома и Вендела в Олимпийских играх в составе сборной Бразилии, а также поделился мнением о Себастьяне Дриусси.

— У нас есть еще и Дриусси, который является кандидатом в аргентинскую команду. Есть и наши сборники, которые приедут только в середине июля. Так что существует большая вероятность, что первые матчи мы не сможем проводить оптимальным составом. Что касается Олимпиады, то посмотрим на заявку, дождемся приглашения — в любом случае имеем права не отпускать туда, но станем искать оптимальное решение для всех, — сказал Семак.

(Вячеслав Короткин)

Полностью интервью с Сергеем Семаком читайте на сайте «СЭ»

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